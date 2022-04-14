Tokenomik Otherworld (OWN)
Otherworld (OWN) Maklumat
Otherworld is an IP and content-powered social ecosystem powered by the OWN Protocol, a decentralized social graph and framework for Web3 social applications. The OWN protocol supports features that are common and familiar in existing major social applications, so that users can easily onboard and start enjoying the benefits of decentralized social and digital asset ownership.
Otherworld owns IP usage rights for numerous blue chip entertainment IPs, and intends on developing a decentralized content universe using these IPs.
Through partnerships with leading creators and entertainment companies, Otherworld will provide compelling stories and experiences, from thrilling webcomics to dynamic music experiences, Otherworld's content offers a blend of entertainment and community engagement.
By incorporating this exclusive content into its decentralized social platform, Otherworld seamlessly merges social engagement with immersive storytelling, setting a new benchmark for content-driven social ecosystems.
The first of many in-house content is Solo Leveling: Unlimited, an interactive NFT collecting experience.
Otherworld (OWN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Otherworld (OWN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Otherworld (OWN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Otherworld (OWN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token OWN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token OWN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik OWN, terokai OWN harga langsung token!
OWN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju OWN? Halaman ramalan harga OWN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.