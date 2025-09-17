OTIA (OTIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) -1.66% Perubahan Harga (7D) +16.18% Perubahan Harga (7D) +16.18%

OTIA (OTIA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OTIA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OTIA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OTIA telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, -1.66% dalam 24 jam dan +16.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OTIA (OTIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.29K$ 30.29K $ 30.29K Bekalan Peredaran 825.13M 825.13M 825.13M Jumlah Bekalan 825,131,287.7921776 825,131,287.7921776 825,131,287.7921776

Had Pasaran semasa OTIA ialah $ 30.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OTIA ialah 825.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 825131287.7921776. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.29K.