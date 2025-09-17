Otto ($OTTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00911859$ 0.00911859 $ 0.00911859 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +0.48% Perubahan Harga (7D) -3.14% Perubahan Harga (7D) -3.14%

Otto ($OTTO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $OTTO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $OTTO sepanjang masa ialah $ 0.00911859, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $OTTO telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +0.48% dalam 24 jam dan -3.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Otto ($OTTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 52.45K$ 52.45K $ 52.45K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 52.45K$ 52.45K $ 52.45K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Otto ialah $ 52.45K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $OTTO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 52.45K.