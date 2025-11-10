Otto AI Harga Hari Ini

Harga langsung Otto AI (OTTO) hari ini ialah $ 0.00122625, dengan 1.57% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OTTO kepada USD penukaran adalah $ 0.00122625 setiap OTTO.

Otto AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 360,245, dengan bekalan edaran sebanyak 288.38M OTTO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OTTO didagangkan antara $ 0.00117731 (rendah) dan $ 0.00126884 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00427831, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, OTTO dipindahkan -1.54% dalam sejam terakhir dan -34.09% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Otto AI (OTTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 360.25K$ 360.25K $ 360.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Bekalan Peredaran 288.38M 288.38M 288.38M Jumlah Bekalan 997,751,885.540606 997,751,885.540606 997,751,885.540606

Had Pasaran semasa Otto AI ialah $ 360.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OTTO ialah 288.38M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997751885.540606. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.25M.