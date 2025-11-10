Tokenomik Otto AI (OTTO)

Tokenomik Otto AI (OTTO)

Lihat cerapan utama tentang Otto AI (OTTO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:27:51 (UTC+8)
USD

Otto AI (OTTO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Otto AI (OTTO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 392.95K
Jumlah Bekalan:
$ 997.75M
Bekalan Edaran:
$ 288.38M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.36M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00427831
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00136228
Otto AI (OTTO) Maklumat

Otto AI is an AI-powered platform designed to simplify user interaction with DeFi and Crypto. The project aims to address significant barriers to DeFi adoption, such as overwhelming complexity and a fragmented user experience. It functions as a dual-pronged ecosystem.

The first component is the Otto AI Co-Pilot, a consumer-facing web platform that allows users to execute complex tasks using simple, natural language commands. Its capabilities include portfolio analysis, automated airdrop farming, simplified token swaps, and cross-chain bridging.

The second component is the Otto AI Agent Swarm, an ecosystem of specialized AI agents built for the Virtuals Agent Commerce Protocol (ACP) and x402, networks that allows AI agents to transact securely with each other. These agents provide services like market analysis and news intelligence, and are designed to be hired by other dApps or accessed by end-users through intermediary AI agents like @Butler_Agent or directly in their browsers.

Laman Web Rasmi:
https://www.ottowallet.xyz/
Kertas putih:
https://docs.ottowallet.xyz/

Tokenomik Otto AI (OTTO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Otto AI (OTTO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OTTO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OTTO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OTTO, terokai OTTO harga langsung token!

OTTO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OTTO? Halaman ramalan harga OTTO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

