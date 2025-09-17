Apakah itu Ouroboros (ORX)

ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ouroboros (ORX) Berapakah nilai Ouroboros (ORX) hari ini? Harga langsung ORX dalam USD ialah 0.029049 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa ORX ke USD? $ 0.029049 . Lihat Harga semasa ORX ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Ouroboros? Had pasaran untuk ORX ialah $ 4.27M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran ORX? Bekalan edaran ORX ialah 147.02M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) ORX? ORX mencapai harga ATH sebanyak 0.975958 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa ORX? ORX melihat harga ATL sebanyak 0.01324902 USD . Berapakah jumlah dagangan ORX? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk ORXialah -- USD . Adakah ORX akan naik lebih tinggi tahun ini? ORX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak ORXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

