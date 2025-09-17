Outerscope (OUTER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00139069$ 0.00139069 $ 0.00139069 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +16.32% Perubahan Harga (7D) +16.32%

Outerscope (OUTER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OUTER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OUTER sepanjang masa ialah $ 0.00139069, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OUTER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +16.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Outerscope (OUTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K Bekalan Peredaran 799.32M 799.32M 799.32M Jumlah Bekalan 999,429,465.073159 999,429,465.073159 999,429,465.073159

Had Pasaran semasa Outerscope ialah $ 12.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OUTER ialah 799.32M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999429465.073159. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.25K.