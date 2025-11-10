BursaDEX+
Harga OUTLAW Crypto Games langsung hari ini ialah 0 USD.OUTLAW modal pasaran ialah 865,638 USD. Jejaki masa nyata OUTLAW kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai OUTLAW

Maklumat Harga OUTLAW

Apakah OUTLAW

Laman Web Rasmi OUTLAW

Tokenomik OUTLAW

Ramalan Harga OUTLAW

OUTLAW Crypto Games Logo

OUTLAW Crypto Games Harga (OUTLAW)

Tidak tersenarai

1 OUTLAW ke USD Harga Langsung:

$0.00087069
-0.60%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 02:39:49 (UTC+8)

OUTLAW Crypto Games Harga Hari Ini

Harga langsung OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) hari ini ialah --, dengan 0.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OUTLAW kepada USD penukaran adalah -- setiap OUTLAW.

OUTLAW Crypto Games kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 865,638, dengan bekalan edaran sebanyak 995.20M OUTLAW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OUTLAW didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02415954, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, OUTLAW dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan -13.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Maklumat Pasaran

$ 865.64K
--
$ 865.64K
995.20M
995,199,151.884063
Had Pasaran semasa OUTLAW Crypto Games ialah $ 865.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OUTLAW ialah 995.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995199151.884063. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 865.64K.

OUTLAW Crypto Games Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.02415954
$ 0
-0.27%

-0.61%

-13.73%

-13.73%

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga OUTLAW Crypto Games kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga OUTLAW Crypto Games kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga OUTLAW Crypto Games kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga OUTLAW Crypto Games kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.61%
30 Hari$ 0-77.24%
60 Hari$ 0-95.59%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk OUTLAW Crypto Games

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran OUTLAW pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga OUTLAW Crypto Games berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga OUTLAW Crypto Games yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk OUTLAW ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik OUTLAW Crypto Games Ramalan Harga.

Apakah itu OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OUTLAW Crypto Games

Berapakah nilai 1 OUTLAW Crypto Games pada tahun 2030?
Jika OUTLAW Crypto Games berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga OUTLAW Crypto Games berpotensi dan jangkaan ROI.
OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang OUTLAW Crypto Games

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.