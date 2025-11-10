OUTLAW Crypto Games Harga Hari Ini

Harga langsung OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) hari ini ialah --, dengan 0.62% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OUTLAW kepada USD penukaran adalah -- setiap OUTLAW.

OUTLAW Crypto Games kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 865,638, dengan bekalan edaran sebanyak 995.20M OUTLAW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OUTLAW didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02415954, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, OUTLAW dipindahkan -0.27% dalam sejam terakhir dan -13.73% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 865.64K$ 865.64K $ 865.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 865.64K$ 865.64K $ 865.64K Bekalan Peredaran 995.20M 995.20M 995.20M Jumlah Bekalan 995,199,151.884063 995,199,151.884063 995,199,151.884063

Had Pasaran semasa OUTLAW Crypto Games ialah $ 865.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OUTLAW ialah 995.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 995199151.884063. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 865.64K.