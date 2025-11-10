Overtime Harga Hari Ini

Harga langsung Overtime (OVER) hari ini ialah $ 0.323043, dengan 0.75% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OVER kepada USD penukaran adalah $ 0.323043 setiap OVER.

Overtime kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 19,977,828, dengan bekalan edaran sebanyak 61.97M OVER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OVER didagangkan antara $ 0.318333 (rendah) dan $ 0.326015 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.369086, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.095069.

Dalam prestasi jangka pendek, OVER dipindahkan -0.22% dalam sejam terakhir dan +3.72% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Overtime (OVER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 19.98M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 19.98M Bekalan Peredaran 61.97M Jumlah Bekalan 61,971,000.0

Had Pasaran semasa Overtime ialah $ 19.98M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OVER ialah 61.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 61971000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 19.98M.