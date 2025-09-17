Lagi Mengenai OVO

OVO Logo

OVO Harga (OVO)

Tidak tersenarai

1 OVO ke USD Harga Langsung:

$0.00096576
$0.00096576$0.00096576
-4.90%1D
mexc
USD
OVO (OVO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:07:12 (UTC+8)

OVO (OVO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0.0010171
$ 0.0010171$ 0.0010171
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0010171
$ 0.0010171$ 0.0010171

$ 0.236899
$ 0.236899$ 0.236899

$ 0
$ 0$ 0

-0.84%

-4.96%

-4.28%

-4.28%

OVO (OVO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, OVO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.0010171 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OVO sepanjang masa ialah $ 0.236899, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OVO telah berubah sebanyak -0.84% sejak sejam yang lalu, -4.96% dalam 24 jam dan -4.28% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

OVO (OVO) Maklumat Pasaran

$ 159.35K
$ 159.35K$ 159.35K

--
----

$ 159.35K
$ 159.35K$ 159.35K

165.00M
165.00M 165.00M

165,000,000.0
165,000,000.0 165,000,000.0

Had Pasaran semasa OVO ialah $ 159.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OVO ialah 165.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 165000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 159.35K.

OVO (OVO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga OVO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga OVO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga OVO kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga OVO kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.96%
30 Hari$ 0-5.20%
60 Hari$ 0-7.72%
90 Hari$ 0--

Apakah itu OVO (OVO)

OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain.

OVO Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai OVO (OVO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset OVO (OVO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk OVO.

Semak OVO ramalan harga sekarang!

OVO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik OVO (OVO)

Memahami tokenomik OVO (OVO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token OVO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai OVO (OVO)

Berapakah nilai OVO (OVO) hari ini?
Harga langsung OVO dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa OVO ke USD?
Harga semasa OVO ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran OVO?
Had pasaran untuk OVO ialah $ 159.35K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran OVO?
Bekalan edaran OVO ialah 165.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) OVO?
OVO mencapai harga ATH sebanyak 0.236899 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa OVO?
OVO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan OVO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk OVOialah -- USD.
Adakah OVO akan naik lebih tinggi tahun ini?
OVO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak OVOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
OVO (OVO) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

