Oxai (OXAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00106183 $ 0.00106183 $ 0.00106183 24J Rendah $ 0.00144294 $ 0.00144294 $ 0.00144294 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00106183$ 0.00106183 $ 0.00106183 24J Tinggi $ 0.00144294$ 0.00144294 $ 0.00144294 Sepanjang Masa $ 0.00985859$ 0.00985859 $ 0.00985859 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) -8.83% Perubahan Harga (7D) +978.51% Perubahan Harga (7D) +978.51%

Oxai (OXAI) harga masa nyata ialah $0.00107856. Sepanjang 24 jam yang lalu, OXAI didagangkan antara $ 0.00106183 rendah dan $ 0.00144294 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OXAI sepanjang masa ialah $ 0.00985859, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, OXAI telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, -8.83% dalam 24 jam dan +978.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oxai (OXAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 64.75K$ 64.75K $ 64.75K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 107.92K$ 107.92K $ 107.92K Bekalan Peredaran 60.00M 60.00M 60.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Oxai ialah $ 64.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OXAI ialah 60.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 107.92K.