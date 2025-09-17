Oxbull (OXI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.221312 $ 0.221312 $ 0.221312 24J Rendah $ 0.226825 $ 0.226825 $ 0.226825 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.221312$ 0.221312 $ 0.221312 24J Tinggi $ 0.226825$ 0.226825 $ 0.226825 Sepanjang Masa $ 0.74021$ 0.74021 $ 0.74021 Harga Terendah $ 0.13975$ 0.13975 $ 0.13975 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) -1.41% Perubahan Harga (7D) -3.17% Perubahan Harga (7D) -3.17%

Oxbull (OXI) harga masa nyata ialah $0.222903. Sepanjang 24 jam yang lalu, OXI didagangkan antara $ 0.221312 rendah dan $ 0.226825 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi OXI sepanjang masa ialah $ 0.74021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.13975.

Dari segi prestasi jangka pendek, OXI telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -1.41% dalam 24 jam dan -3.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Oxbull (OXI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Bekalan Peredaran 11.98M 11.98M 11.98M Jumlah Bekalan 12,345,678.0 12,345,678.0 12,345,678.0

Had Pasaran semasa Oxbull ialah $ 2.67M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OXI ialah 11.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 12345678.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.75M.