Ozapay Harga Hari Ini

Harga langsung Ozapay (OZA) hari ini ialah $ 0.03784581, dengan 0.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa OZA kepada USD penukaran adalah $ 0.03784581 setiap OZA.

Ozapay kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 28,747,301, dengan bekalan edaran sebanyak 759.59M OZA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, OZA didagangkan antara $ 0.03382805 (rendah) dan $ 0.03845112 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.04616339, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0155504.

Dalam prestasi jangka pendek, OZA dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan +56.18% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ozapay (OZA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.75M$ 28.75M $ 28.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.73M$ 37.73M $ 37.73M Bekalan Peredaran 759.59M 759.59M 759.59M Jumlah Bekalan 996,889,063.74 996,889,063.74 996,889,063.74

Had Pasaran semasa Ozapay ialah $ 28.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran OZA ialah 759.59M, dengan jumlah bekalan sebanyak 996889063.74. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.73M.