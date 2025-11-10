Tokenomik Ozapay (OZA)

Tokenomik Ozapay (OZA)

Lihat cerapan utama tentang Ozapay (OZA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:10:55 (UTC+8)
Ozapay (OZA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ozapay (OZA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 28.69M
$ 28.69M
Jumlah Bekalan:
$ 996.89M
$ 996.89M
Bekalan Edaran:
$ 759.59M
$ 759.59M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 37.65M
$ 37.65M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04616339
$ 0.04616339
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0155504
$ 0.0155504
Harga Semasa:
$ 0.03758529
$ 0.03758529

Ozapay (OZA) Maklumat

OZAPAY is a hybrid payment application that bridges the fiat and crypto worlds through self-custody. It enables users to pay, receive, and exchange in euro, dollar, pound sterling, or cryptocurrencies via NFC or QR code, without the need for a payment terminal. The ecosystem includes both virtual and physical Mastercard cards, a cashback system in OZA tokens provided by merchants, and a partner network offering up to 70% discounts. The OZA token is at the core of the model, serving as both a reward mechanism and a transactional asset. The project’s purpose is to deliver a sovereign, simple alternative to traditional banking while complying with regulatory standards (KYC/KYB/AML).

Laman Web Rasmi:
https://www.ozapay.me
Kertas putih:
https://fr.ozapay.me/pdf.whitepaper

Tokenomik Ozapay (OZA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ozapay (OZA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token OZA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token OZA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik OZA, terokai OZA harga langsung token!

OZA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju OZA? Halaman ramalan harga OZA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

