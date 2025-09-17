Ozone Metaverse ($OZONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01610092 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +6.23% Perubahan Harga (1D) +11.43% Perubahan Harga (7D) +18.17%

Ozone Metaverse ($OZONE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $OZONE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $OZONE sepanjang masa ialah $ 0.01610092, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $OZONE telah berubah sebanyak +6.23% sejak sejam yang lalu, +11.43% dalam 24 jam dan +18.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ozone Metaverse ($OZONE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.35K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.35K Bekalan Peredaran 1.11B Jumlah Bekalan 1,105,810,243.658

Had Pasaran semasa Ozone Metaverse ialah $ 94.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $OZONE ialah 1.11B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1105810243.658. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.35K.