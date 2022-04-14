Tokenomik Ozone Metaverse ($OZONE)
Ozone Metaverse ($OZONE) Maklumat
What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively.
The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web
History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services.
What’s next for your project? Enterprises using OZONE
What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.
Ozone Metaverse ($OZONE) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ozone Metaverse ($OZONE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Ozone Metaverse ($OZONE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Ozone Metaverse ($OZONE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token $OZONE yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token $OZONE yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik $OZONE, terokai $OZONE harga langsung token!
$OZONE Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju $OZONE? Halaman ramalan harga $OZONE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.