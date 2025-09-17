Paca AI (PACA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00134919 24J Tinggi $ 0.00145878 Sepanjang Masa $ 0.01178802 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.34% Perubahan Harga (1D) -6.13% Perubahan Harga (7D) -19.32%

Paca AI (PACA) harga masa nyata ialah $0.00136578. Sepanjang 24 jam yang lalu, PACA didagangkan antara $ 0.00134919 rendah dan $ 0.00145878 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PACA sepanjang masa ialah $ 0.01178802, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PACA telah berubah sebanyak +0.34% sejak sejam yang lalu, -6.13% dalam 24 jam dan -19.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paca AI (PACA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.03M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.64M Bekalan Peredaran 753.69M Jumlah Bekalan 1,200,000,000.0

Had Pasaran semasa Paca AI ialah $ 1.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PACA ialah 753.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.64M.