PaceTerminal (PACE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) +1.53% Perubahan Harga (7D) -30.18%

PaceTerminal (PACE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PACE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PACE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PACE telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, +1.53% dalam 24 jam dan -30.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PaceTerminal (PACE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 117.15K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 117.15K Bekalan Peredaran 994.09M Jumlah Bekalan 994,093,094.739989

Had Pasaran semasa PaceTerminal ialah $ 117.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PACE ialah 994.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994093094.739989. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 117.15K.