PacMoon (PAC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.230647$ 0.230647 $ 0.230647 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.12% Perubahan Harga (1D) -0.23% Perubahan Harga (7D) -1.27% Perubahan Harga (7D) -1.27%

PacMoon (PAC) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAC didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAC sepanjang masa ialah $ 0.230647, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAC telah berubah sebanyak +0.12% sejak sejam yang lalu, -0.23% dalam 24 jam dan -1.27% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PacMoon (PAC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 609.77K$ 609.77K $ 609.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 625.40K$ 625.40K $ 625.40K Bekalan Peredaran 975.00M 975.00M 975.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PacMoon ialah $ 609.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAC ialah 975.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 625.40K.