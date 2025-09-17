Pacoca (PACOCA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.484225 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +2.82% Perubahan Harga (7D) +6.54%

Pacoca (PACOCA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PACOCA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PACOCA sepanjang masa ialah $ 0.484225, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PACOCA telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +2.82% dalam 24 jam dan +6.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pacoca (PACOCA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.34K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 21.90K Bekalan Peredaran 504.51M Jumlah Bekalan 637,438,990.1689142

Had Pasaran semasa Pacoca ialah $ 17.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PACOCA ialah 504.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 637438990.1689142. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 21.90K.