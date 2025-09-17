Apakah itu Pactus (PAC)

Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024. The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe. The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus. The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Pactus (PAC) Sumber Laman Web Rasmi

Pactus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Pactus (PAC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Pactus (PAC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pactus.

Semak Pactus ramalan harga sekarang!

PAC kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Pactus (PAC)

Memahami tokenomik Pactus (PAC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pactus (PAC) Berapakah nilai Pactus (PAC) hari ini? Harga langsung PAC dalam USD ialah 0.093757 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PAC ke USD? $ 0.093757 . Lihat Harga semasa PAC ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pactus? Had pasaran untuk PAC ialah $ 1.32M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PAC? Bekalan edaran PAC ialah 14.05M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAC? PAC mencapai harga ATH sebanyak 1.002 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAC? PAC melihat harga ATL sebanyak 0.01519958 USD . Berapakah jumlah dagangan PAC? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PACialah -- USD . Adakah PAC akan naik lebih tinggi tahun ini? PAC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PACramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Pactus (PAC) Kemas Kini Industri Penting