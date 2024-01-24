Tokenomik Pactus (PAC)
Pactus (PAC) Maklumat
Pactus is a decentralized layer-1 blockchain that started its development back in 2021. It has undergone several stages of successful Testnets, launching the Main Network on 24th January 2024.
The Network is driven by a large open-source community of software and blockchain developers, node operators, analysts and supporters from across the globe.
The idea of Pactus was to ensure that the participation of node operators and users stays fair, transparent and decentralized. This is made possible by Pactus's unique architecture, utilizing a newly developed consensus model, solid state proof of stake (SSPoS). This model removes the necessity of delegation by introducing a random sortitioned committee that is responsible for creating new blocks and validating transactions. Whilst at the same time reducing the need for high computational resources, saving users money and leaving a greener carbon footprint than that of your conventional Proof of Stake Consensus.
The Pactus development community aims to create a complete ecosystem by the end of 2025 with decentralized storage and accompanying runtime environment, decentralized development tools and services, secure and fast transaction processing and a user-friendly experience.
Pactus (PAC) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pactus (PAC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Pactus (PAC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Pactus (PAC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PAC yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PAC yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PAC, terokai PAC harga langsung token!
PAC Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PAC? Halaman ramalan harga PAC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.