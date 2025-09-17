PADAWAN (PADAWAN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00536711 $ 0.00536711 $ 0.00536711 24J Rendah $ 0.00591307 $ 0.00591307 $ 0.00591307 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00536711$ 0.00536711 $ 0.00536711 24J Tinggi $ 0.00591307$ 0.00591307 $ 0.00591307 Sepanjang Masa $ 0.177808$ 0.177808 $ 0.177808 Harga Terendah $ 0.00536711$ 0.00536711 $ 0.00536711 Perubahan Harga (1J) -0.40% Perubahan Harga (1D) -7.82% Perubahan Harga (7D) -9.36% Perubahan Harga (7D) -9.36%

PADAWAN (PADAWAN) harga masa nyata ialah $0.00540498. Sepanjang 24 jam yang lalu, PADAWAN didagangkan antara $ 0.00536711 rendah dan $ 0.00591307 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PADAWAN sepanjang masa ialah $ 0.177808, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00536711.

Dari segi prestasi jangka pendek, PADAWAN telah berubah sebanyak -0.40% sejak sejam yang lalu, -7.82% dalam 24 jam dan -9.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PADAWAN (PADAWAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.97K$ 53.97K $ 53.97K Bekalan Peredaran 9.98M 9.98M 9.98M Jumlah Bekalan 9,979,490.0 9,979,490.0 9,979,490.0

Had Pasaran semasa PADAWAN ialah $ 53.97K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PADAWAN ialah 9.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9979490.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.97K.