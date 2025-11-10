Paddle Finance Harga Hari Ini

Harga langsung Paddle Finance (PADD) hari ini ialah --, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PADD kepada USD penukaran adalah -- setiap PADD.

Paddle Finance kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 94,870, dengan bekalan edaran sebanyak 123.27M PADD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PADD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00884559, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PADD dipindahkan 0.00% dalam sejam terakhir dan +39.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Paddle Finance (PADD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 94.87K$ 94.87K $ 94.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 769.64K$ 769.64K $ 769.64K Bekalan Peredaran 123.27M 123.27M 123.27M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Paddle Finance ialah $ 94.87K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PADD ialah 123.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 769.64K.