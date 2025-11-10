Paimon Cursor SPV Token Harga Hari Ini

Harga langsung Paimon Cursor SPV Token (CRSR) hari ini ialah $ 350.24, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa CRSR kepada USD penukaran adalah $ 350.24 setiap CRSR.

Paimon Cursor SPV Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,000,693, dengan bekalan edaran sebanyak 2.86K CRSR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, CRSR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 353.83, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 338.32.

Dalam prestasi jangka pendek, CRSR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Bekalan Peredaran 2.86K 2.86K 2.86K Jumlah Bekalan 2,857.14285714286 2,857.14285714286 2,857.14285714286

Had Pasaran semasa Paimon Cursor SPV Token ialah $ 1.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CRSR ialah 2.86K, dengan jumlah bekalan sebanyak 2857.14285714286. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.00M.