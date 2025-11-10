Tokenomik Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Tokenomik Paimon Cursor SPV Token (CRSR)

Lihat cerapan utama tentang Paimon Cursor SPV Token (CRSR), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:28:14 (UTC+8)
Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Paimon Cursor SPV Token (CRSR), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.00M
Jumlah Bekalan:
$ 2.86K
Bekalan Edaran:
$ 2.86K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 1.00M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 353.83
Terendah Sepanjang Masa:
$ 338.32
Harga Semasa:
$ 350.24
Paimon Cursor SPV Token (CRSR) Maklumat

CRSR offers fractional ownership in a BVI SPV investing in Cursor AI/Anysphere (valued at $9.9B), an AI code editor with record SaaS growth ($500M ARR). The token confers no voting rights, with liquidity limited until IPO/acquisition. Fees include a 1% SPV management fee. Secondary trading may be available on Paimon’s platform. Tokens are deployed on BNB Chain, with future multi-chain support planned.

Laman Web Rasmi:
https://app.paimon.finance/crsr

Tokenomik Paimon Cursor SPV Token (CRSR): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Paimon Cursor SPV Token (CRSR) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token CRSR yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token CRSR yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik CRSR, terokai CRSR harga langsung token!

CRSR Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju CRSR? Halaman ramalan harga CRSR kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

