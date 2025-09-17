Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 219.18 $ 219.18 $ 219.18 24J Rendah $ 220.4 $ 220.4 $ 220.4 24J Tinggi 24J Rendah $ 219.18$ 219.18 $ 219.18 24J Tinggi $ 220.4$ 220.4 $ 220.4 Sepanjang Masa $ 225.44$ 225.44 $ 225.44 Harga Terendah $ 217.23$ 217.23 $ 217.23 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) -0.69% Perubahan Harga (7D) -0.69%

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) harga masa nyata ialah $219.21. Sepanjang 24 jam yang lalu, SPCX didagangkan antara $ 219.18 rendah dan $ 220.4 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SPCX sepanjang masa ialah $ 225.44, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 217.23.

Dari segi prestasi jangka pendek, SPCX telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan -0.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M Bekalan Peredaran 10.00K 10.00K 10.00K Jumlah Bekalan 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Had Pasaran semasa Paimon SpaceX SPV Token ialah $ 2.19M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SPCX ialah 10.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.19M.