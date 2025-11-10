Paimon Stripe SPV Token Harga Hari Ini

Harga langsung Paimon Stripe SPV Token (STRP) hari ini ialah $ 45.13, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STRP kepada USD penukaran adalah $ 45.13 setiap STRP.

Paimon Stripe SPV Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,002,894, dengan bekalan edaran sebanyak 22.22K STRP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STRP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 45.55, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 44.89.

Dalam prestasi jangka pendek, STRP dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Bekalan Peredaran 22.22K 22.22K 22.22K Jumlah Bekalan 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

Had Pasaran semasa Paimon Stripe SPV Token ialah $ 1.00M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STRP ialah 22.22K, dengan jumlah bekalan sebanyak 22222.2222222222. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.00M.