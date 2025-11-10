Pain Harga Hari Ini

Harga langsung Pain (PAIN) hari ini ialah $ 0.966132, dengan 2.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PAIN kepada USD penukaran adalah $ 0.966132 setiap PAIN.

Pain kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,830,567, dengan bekalan edaran sebanyak 5.00M PAIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PAIN didagangkan antara $ 0.942839 (rendah) dan $ 0.978007 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 24.3, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.892391.

Dalam prestasi jangka pendek, PAIN dipindahkan -0.40% dalam sejam terakhir dan -14.51% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pain (PAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.83M$ 4.83M $ 4.83M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.66M$ 9.66M $ 9.66M Bekalan Peredaran 5.00M 5.00M 5.00M Jumlah Bekalan 9,999,903.90554 9,999,903.90554 9,999,903.90554

Had Pasaran semasa Pain ialah $ 4.83M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAIN ialah 5.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999903.90554. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.66M.