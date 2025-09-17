Paintswap (BRUSH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01040322 24J Tinggi $ 0.01141601 Sepanjang Masa $ 0.249255 Harga Terendah $ 0.0051472 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) +6.72% Perubahan Harga (7D) +1.74%

Paintswap (BRUSH) harga masa nyata ialah $0.01127138. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRUSH didagangkan antara $ 0.01040322 rendah dan $ 0.01141601 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRUSH sepanjang masa ialah $ 0.249255, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0051472.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRUSH telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +6.72% dalam 24 jam dan +1.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paintswap (BRUSH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.61M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.61M Bekalan Peredaran 409.21M Jumlah Bekalan 409,207,505.5710472

Had Pasaran semasa Paintswap ialah $ 4.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRUSH ialah 409.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 409207505.5710472. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.61M.