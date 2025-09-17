Lagi Mengenai BRUSH

Paintswap Logo

Paintswap Harga (BRUSH)

Tidak tersenarai

1 BRUSH ke USD Harga Langsung:

$0.01127138
$0.01127138
+6.70%1D
USD
Paintswap (BRUSH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:01:02 (UTC+8)

Paintswap (BRUSH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01040322
$ 0.01040322
24J Rendah
$ 0.01141601
$ 0.01141601
24J Tinggi

$ 0.01040322
$ 0.01040322

$ 0.01141601
$ 0.01141601

$ 0.249255
$ 0.249255

$ 0.0051472
$ 0.0051472

-0.20%

+6.72%

+1.74%

+1.74%

Paintswap (BRUSH) harga masa nyata ialah $0.01127138. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRUSH didagangkan antara $ 0.01040322 rendah dan $ 0.01141601 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRUSH sepanjang masa ialah $ 0.249255, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0051472.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRUSH telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, +6.72% dalam 24 jam dan +1.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paintswap (BRUSH) Maklumat Pasaran

$ 4.61M
$ 4.61M

--
--

$ 4.61M
$ 4.61M

409.21M
409.21M

409,207,505.5710472
409,207,505.5710472

Had Pasaran semasa Paintswap ialah $ 4.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRUSH ialah 409.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 409207505.5710472. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.61M.

Paintswap (BRUSH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Paintswap kepada USD adalah $ +0.00070966.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Paintswap kepada USD adalah $ -0.0032822157.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Paintswap kepada USD adalah $ -0.0060699931.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Paintswap kepada USD adalah $ -0.004134947827816826.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00070966+6.72%
30 Hari$ -0.0032822157-29.11%
60 Hari$ -0.0060699931-53.85%
90 Hari$ -0.004134947827816826-26.83%

Apakah itu Paintswap (BRUSH)

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

Paintswap (BRUSH) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Paintswap Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Paintswap (BRUSH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Paintswap (BRUSH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Paintswap.

Semak Paintswap ramalan harga sekarang!

BRUSH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Paintswap (BRUSH)

Memahami tokenomik Paintswap (BRUSH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BRUSH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Paintswap (BRUSH)

Berapakah nilai Paintswap (BRUSH) hari ini?
Harga langsung BRUSH dalam USD ialah 0.01127138 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BRUSH ke USD?
Harga semasa BRUSH ke USD ialah $ 0.01127138. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Paintswap?
Had pasaran untuk BRUSH ialah $ 4.61M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BRUSH?
Bekalan edaran BRUSH ialah 409.21M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BRUSH?
BRUSH mencapai harga ATH sebanyak 0.249255 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BRUSH?
BRUSH melihat harga ATL sebanyak 0.0051472 USD.
Berapakah jumlah dagangan BRUSH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BRUSHialah -- USD.
Adakah BRUSH akan naik lebih tinggi tahun ini?
BRUSH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BRUSHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:01:02 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.