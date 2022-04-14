Tokenomik Pairs (PAIRS)

Lihat cerapan utama tentang Pairs (PAIRS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Pairs (PAIRS) Maklumat

Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue.

This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.

Laman Web Rasmi:
https://pairs.xyz/
Kertas putih:
https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper

Pairs (PAIRS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pairs (PAIRS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 505.03K
Jumlah Bekalan:
$ 8.00B
Bekalan Edaran:
$ 8.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 505.03K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00043633
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00001524
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Pairs (PAIRS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pairs (PAIRS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PAIRS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PAIRS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PAIRS, terokai PAIRS harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.