Pajamas Cat (PAJAMAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.03509586$ 0.03509586 $ 0.03509586 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) +4.76% Perubahan Harga (7D) +17.33% Perubahan Harga (7D) +17.33%

Pajamas Cat (PAJAMAS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAJAMAS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAJAMAS sepanjang masa ialah $ 0.03509586, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAJAMAS telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, +4.76% dalam 24 jam dan +17.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pajamas Cat (PAJAMAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 383.48K$ 383.48K $ 383.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 383.48K$ 383.48K $ 383.48K Bekalan Peredaran 979.85M 979.85M 979.85M Jumlah Bekalan 979,848,006.9601717 979,848,006.9601717 979,848,006.9601717

Had Pasaran semasa Pajamas Cat ialah $ 383.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAJAMAS ialah 979.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 979848006.9601717. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 383.48K.