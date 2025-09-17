Pakcoin (PAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00424445 $ 0.00424445 $ 0.00424445 24J Rendah $ 0.00426786 $ 0.00426786 $ 0.00426786 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00424445$ 0.00424445 $ 0.00424445 24J Tinggi $ 0.00426786$ 0.00426786 $ 0.00426786 Sepanjang Masa $ 0.0483417$ 0.0483417 $ 0.0483417 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -0.10% Perubahan Harga (7D) -3.21% Perubahan Harga (7D) -3.21%

Pakcoin (PAK) harga masa nyata ialah $0.00424719. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAK didagangkan antara $ 0.00424445 rendah dan $ 0.00426786 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAK sepanjang masa ialah $ 0.0483417, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAK telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -0.10% dalam 24 jam dan -3.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pakcoin (PAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 356.68K$ 356.68K $ 356.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 772.99K$ 772.99K $ 772.99K Bekalan Peredaran 83.98M 83.98M 83.98M Jumlah Bekalan 182,000,000.0 182,000,000.0 182,000,000.0

Had Pasaran semasa Pakcoin ialah $ 356.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAK ialah 83.98M, dengan jumlah bekalan sebanyak 182000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 772.99K.