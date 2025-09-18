PalGold (PALG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 36.57$ 36.57 $ 36.57 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.00% Perubahan Harga (7D) +37.31% Perubahan Harga (7D) +37.31%

PalGold (PALG) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PALG didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PALG sepanjang masa ialah $ 36.57, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PALG telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.00% dalam 24 jam dan +37.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PalGold (PALG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 382.95$ 382.95 $ 382.95 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.55K$ 1.55K $ 1.55K Bekalan Peredaran 24.70M 24.70M 24.70M Jumlah Bekalan 99,999,998.0 99,999,998.0 99,999,998.0

Had Pasaran semasa PalGold ialah $ 382.95, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PALG ialah 24.70M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.55K.