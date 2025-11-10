Palie Harga Hari Ini

Harga langsung Palie (PALIE) hari ini ialah --, dengan 6.84% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PALIE kepada USD penukaran adalah -- setiap PALIE.

Palie kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 34,083, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B PALIE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PALIE didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PALIE dipindahkan -0.05% dalam sejam terakhir dan -21.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Palie (PALIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.08K$ 34.08K $ 34.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.08K$ 34.08K $ 34.08K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Palie ialah $ 34.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PALIE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 34.08K.