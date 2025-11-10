Tokenomik Palie (PALIE)

Lihat cerapan utama tentang Palie (PALIE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:41:55 (UTC+8)
Palie (PALIE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Palie (PALIE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 31.69K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 31.69K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00078556
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00003085
Harga Semasa:
$ 0
Palie (PALIE) Maklumat

Palie is from the infamous Giggle Academy created by CZ. She is the girlfriend of the famous Palu. Her goal is to help children with learning and to spread education to those seeking to improve their knowledge and education. She is a very supportive character and aims to be of positive impact for those growing up. Through her love for her boyfriend Palu, they work together as a team to bring together community bonding and supportive environments.

Laman Web Rasmi:
https://x.com/i/communities/1975678675845529810

Tokenomik Palie (PALIE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Palie (PALIE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PALIE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PALIE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PALIE, terokai PALIE harga langsung token!

PALIE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PALIE? Halaman ramalan harga PALIE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

