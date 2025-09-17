Pallapay (PALLA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.094144$ 0.094144 $ 0.094144 Harga Terendah $ 0.00509231$ 0.00509231 $ 0.00509231 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

Pallapay (PALLA) harga masa nyata ialah $0.00871265. Sepanjang 24 jam yang lalu, PALLA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PALLA sepanjang masa ialah $ 0.094144, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00509231.

Dari segi prestasi jangka pendek, PALLA telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pallapay (PALLA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.43M$ 17.43M $ 17.43M Bekalan Peredaran 759.02M 759.02M 759.02M Jumlah Bekalan 1,999,999,999.0 1,999,999,999.0 1,999,999,999.0

Had Pasaran semasa Pallapay ialah $ 6.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PALLA ialah 759.02M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1999999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.43M.