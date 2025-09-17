Palmeiras Fan Token (VERDAO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.04842994 24J Tinggi $ 0.04925025 Sepanjang Masa $ 1.29 Harga Terendah $ 0.0464876 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) -0.55% Perubahan Harga (7D) -25.77%

Palmeiras Fan Token (VERDAO) harga masa nyata ialah $0.04849763. Sepanjang 24 jam yang lalu, VERDAO didagangkan antara $ 0.04842994 rendah dan $ 0.04925025 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi VERDAO sepanjang masa ialah $ 1.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0464876.

Dari segi prestasi jangka pendek, VERDAO telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, -0.55% dalam 24 jam dan -25.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 126.41K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 969.95K Bekalan Peredaran 2.61M Jumlah Bekalan 20,000,000.0

Had Pasaran semasa Palmeiras Fan Token ialah $ 126.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran VERDAO ialah 2.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 969.95K.