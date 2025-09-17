Panana ($PANANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000395 $ 0.00000395 $ 0.00000395 24J Rendah $ 0.00000421 $ 0.00000421 $ 0.00000421 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000395$ 0.00000395 $ 0.00000395 24J Tinggi $ 0.00000421$ 0.00000421 $ 0.00000421 Sepanjang Masa $ 0.00000965$ 0.00000965 $ 0.00000965 Harga Terendah $ 0.00000151$ 0.00000151 $ 0.00000151 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -4.12% Perubahan Harga (7D) -0.43% Perubahan Harga (7D) -0.43%

Panana ($PANANA) harga masa nyata ialah $0.00000396. Sepanjang 24 jam yang lalu, $PANANA didagangkan antara $ 0.00000395 rendah dan $ 0.00000421 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $PANANA sepanjang masa ialah $ 0.00000965, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000151.

Dari segi prestasi jangka pendek, $PANANA telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -4.12% dalam 24 jam dan -0.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Panana ($PANANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Bekalan Peredaran 402.80B 402.80B 402.80B Jumlah Bekalan 412,819,396,524.0 412,819,396,524.0 412,819,396,524.0

Had Pasaran semasa Panana ialah $ 1.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $PANANA ialah 402.80B, dengan jumlah bekalan sebanyak 412819396524.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.64M.