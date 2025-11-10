Pancake Bunny Harga Hari Ini

Harga langsung Pancake Bunny (BUNNY) hari ini ialah $ 0.03149079, dengan 5.33% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BUNNY kepada USD penukaran adalah $ 0.03149079 setiap BUNNY.

Pancake Bunny kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 16,067.61, dengan bekalan edaran sebanyak 510.23K BUNNY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BUNNY didagangkan antara $ 0.03095899 (rendah) dan $ 0.03335109 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 512.75, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.02764623.

Dalam prestasi jangka pendek, BUNNY dipindahkan -0.65% dalam sejam terakhir dan -6.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pancake Bunny (BUNNY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.07K$ 16.07K $ 16.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 481.00K$ 481.00K $ 481.00K Bekalan Peredaran 510.23K 510.23K 510.23K Jumlah Bekalan 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

