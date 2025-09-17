Pandacoin (PND) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.23% Perubahan Harga (1D) +1.15% Perubahan Harga (7D) -27.38% Perubahan Harga (7D) -27.38%

Pandacoin (PND) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PND didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PND sepanjang masa ialah $ 2.91, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PND telah berubah sebanyak -0.23% sejak sejam yang lalu, +1.15% dalam 24 jam dan -27.38% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pandacoin (PND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 847.35K$ 847.35K $ 847.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 847.35K$ 847.35K $ 847.35K Bekalan Peredaran 35.69B 35.69B 35.69B Jumlah Bekalan 35,694,663,690.23656 35,694,663,690.23656 35,694,663,690.23656

Had Pasaran semasa Pandacoin ialah $ 847.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PND ialah 35.69B, dengan jumlah bekalan sebanyak 35694663690.23656. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 847.35K.