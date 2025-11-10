Tokenomik PandaPump (PPUMP)
welcome to pandapump the world of pandapump Greetings, PandaPals, and welcome to PandaPump! I’m PicoPanda, the driving force behind this exhilarating crypto extravaganza. At PandaPump, we're a tight knit family of panda loving crypto aficionados, all dedicated to changing the world, one PandaPump at a time. At PandaPump, we're a tight knit family of panda loving crypto aficionados, all dedicated to changing the world, one PandaPump at a time.
Now I see you’re eager to jump in and join our PandaPump crusade, but hold up! Even in our fun and wild world, there are guidelines to keep everything flowing smoothly. In the PandaPump forest, we live by the ‘8 Rules of PandaPump’ – the heartbeat of our community, the foundation of our values, and the core of our mission to build something great together and keep the adventure alive.
Tokenomik PandaPump (PPUMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik PandaPump (PPUMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PPUMP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PPUMP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PPUMP, terokai PPUMP harga langsung token!
