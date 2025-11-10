PandaSui Coin Harga Hari Ini

Harga langsung PandaSui Coin (PANS) hari ini ialah --, dengan 0.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PANS kepada USD penukaran adalah -- setiap PANS.

PandaSui Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 313,710, dengan bekalan edaran sebanyak 6.82B PANS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PANS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PANS dipindahkan +0.22% dalam sejam terakhir dan +17.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PandaSui Coin (PANS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 313.71K$ 313.71K $ 313.71K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 362.58K$ 362.58K $ 362.58K Bekalan Peredaran 6.82B 6.82B 6.82B Jumlah Bekalan 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

Had Pasaran semasa PandaSui Coin ialah $ 313.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PANS ialah 6.82B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7876857596.906344. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 362.58K.