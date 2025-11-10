BursaDEX+
Harga PandaSui Coin langsung hari ini ialah 0 USD.PANS modal pasaran ialah 313,710 USD. Jejaki masa nyata PANS kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai PANS

Maklumat Harga PANS

Apakah PANS

Kertas putih PANS

Laman Web Rasmi PANS

Tokenomik PANS

Ramalan Harga PANS

PandaSui Coin Logo

PandaSui Coin Harga (PANS)

Tidak tersenarai

1 PANS ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.80%1D
USD
PandaSui Coin (PANS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:04:07 (UTC+8)

PandaSui Coin Harga Hari Ini

Harga langsung PandaSui Coin (PANS) hari ini ialah --, dengan 0.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PANS kepada USD penukaran adalah -- setiap PANS.

PandaSui Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 313,710, dengan bekalan edaran sebanyak 6.82B PANS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PANS didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PANS dipindahkan +0.22% dalam sejam terakhir dan +17.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PandaSui Coin (PANS) Maklumat Pasaran

$ 313.71K
$ 313.71K$ 313.71K

--
----

$ 362.58K
$ 362.58K$ 362.58K

6.82B
6.82B 6.82B

7,876,857,596.906344
7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344

Had Pasaran semasa PandaSui Coin ialah $ 313.71K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PANS ialah 6.82B, dengan jumlah bekalan sebanyak 7876857596.906344. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 362.58K.

PandaSui Coin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-0.80%

+17.35%

+17.35%

PandaSui Coin (PANS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PandaSui Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PandaSui Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PandaSui Coin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PandaSui Coin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.80%
30 Hari$ 0+506.94%
60 Hari$ 0+55.81%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk PandaSui Coin

PandaSui Coin (PANS) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PANS pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
PandaSui Coin (PANS) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PandaSui Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga PandaSui Coin yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PANS ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik PandaSui Coin Ramalan Harga.

Apakah itu PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

PandaSui Coin (PANS) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PandaSui Coin

Berapakah nilai 1 PandaSui Coin pada tahun 2030?
Jika PandaSui Coin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga PandaSui Coin berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 03:04:07 (UTC+8)

PandaSui Coin (PANS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang PandaSui Coin

