Pandemic Diamond (PMD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00187404$ 0.00187404 $ 0.00187404 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.63% Perubahan Harga (7D) -16.18% Perubahan Harga (7D) -16.18%

Pandemic Diamond (PMD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PMD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PMD sepanjang masa ialah $ 0.00187404, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PMD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.63% dalam 24 jam dan -16.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pandemic Diamond (PMD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 26.03K$ 26.03K $ 26.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 212.04K$ 212.04K $ 212.04K Bekalan Peredaran 122.78M 122.78M 122.78M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pandemic Diamond ialah $ 26.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PMD ialah 122.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 212.04K.