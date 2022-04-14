Tokenomik Pandemic Diamond (PMD)

Lihat cerapan utama tentang Pandemic Diamond (PMD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Pandemic Diamond (PMD) Maklumat

Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.

Laman Web Rasmi:
https://pandemic-games.org/
Kertas putih:
https://pandemic-games.org/whitepaper.html

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pandemic Diamond (PMD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 27.88K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 122.78M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 227.06K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00187404
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00018095
Harga Semasa:
$ 0.00022706
Tokenomik Pandemic Diamond (PMD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pandemic Diamond (PMD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PMD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PMD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PMD, terokai PMD harga langsung token!

PMD Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PMD? Halaman ramalan harga PMD kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.