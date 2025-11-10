BursaDEX+
Beli KriptoPasaranSpotNiaga hadapan500XPerolehAcara
Lagi
Blue Chip Blitz
Harga Pangolin langsung hari ini ialah 0 USD.PANG modal pasaran ialah 10,764.89 USD. Jejaki masa nyata PANG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!Harga Pangolin langsung hari ini ialah 0 USD.PANG modal pasaran ialah 10,764.89 USD. Jejaki masa nyata PANG kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai PANG

Maklumat Harga PANG

Apakah PANG

Laman Web Rasmi PANG

Tokenomik PANG

Ramalan Harga PANG

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Pangolin Logo

Pangolin Harga (PANG)

Tidak tersenarai

1 PANG ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Pangolin (PANG) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:32:52 (UTC+8)

Pangolin Harga Hari Ini

Harga langsung Pangolin (PANG) hari ini ialah --, dengan 1.54% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PANG kepada USD penukaran adalah -- setiap PANG.

Pangolin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,764.89, dengan bekalan edaran sebanyak 745.82M PANG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PANG didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PANG dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -24.71% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pangolin (PANG) Maklumat Pasaran

$ 10.76K
$ 10.76K$ 10.76K

--
----

$ 14.29K
$ 14.29K$ 14.29K

745.82M
745.82M 745.82M

990,039,899.72432
990,039,899.72432 990,039,899.72432

Had Pasaran semasa Pangolin ialah $ 10.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PANG ialah 745.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 990039899.72432. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 14.29K.

Pangolin Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.54%

-24.71%

-24.71%

Pangolin (PANG) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Pangolin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Pangolin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Pangolin kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Pangolin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.54%
30 Hari$ 0-23.00%
60 Hari$ 0-78.26%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Pangolin

Pangolin (PANG) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran PANG pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Pangolin (PANG) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Pangolin berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Alat MEXC
Untuk unjuran senario masa nyata dan analisis yang lebih diperibadikan, pengguna boleh menggunakan Alat Ramalan Harga dan Wawasan Pasaran AI MEXC.
Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Pangolin yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk PANG ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Pangolin Ramalan Harga.

Apakah itu Pangolin (PANG)

Pang is a crypto project on Abstract founded by the Pang Gang. We are serving up art and fun with a side of finance. With weekly updates to Pang Verse comic/Manga series, and consistent meme proliferation, Pang aims to be a leader on Abstract. We understand a level of transparency is necessary, therefore we will always be open to questions. Feel free to dm us on X or join us in our telegram group. Updates to the project will be posted publicly, and community opinion will always be brought into consideration before major decisions are made. Pang is here to play, and here to stay! The journey has begun and the friends we make along the way are the real treasure.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Pangolin (PANG) Sumber

Laman Web Rasmi

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pangolin

Berapakah nilai 1 Pangolin pada tahun 2030?
Jika Pangolin berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Pangolin berpotensi dan jangkaan ROI.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 05:32:52 (UTC+8)

Pangolin (PANG) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Pangolin

Lebih Banyak Matawang Kripto untuk Dijelajahi

Mata wang kripto teratas dengan data pasaran tersedia di MEXC

PANAS

Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Baru Ditambah

Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.04315
$0.04315$0.04315

+115.75%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1155
$0.1155$0.1155

+21.57%

Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak

Pam kripto teratas hari ini

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.00000000000398
$0.00000000000398$0.00000000000398

+68.64%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000003800
$0.000003800$0.000003800

+46.15%

TOWNS

TOWNS

TOWNS

$0.013204
$0.013204$0.013204

+30.42%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.1155
$0.1155$0.1155

+21.57%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000001800
$0.0000001800$0.0000001800

+38.46%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.