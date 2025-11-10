Tokenomik Pantheon (PNTH)

Tokenomik Pantheon (PNTH)

Lihat cerapan utama tentang Pantheon (PNTH), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:28:54 (UTC+8)
USD

Pantheon (PNTH) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pantheon (PNTH), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 400.02K
$ 400.02K$ 400.02K
Jumlah Bekalan:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Bekalan Edaran:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 400.02K
$ 400.02K$ 400.02K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00111204
$ 0.00111204$ 0.00111204
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00040004
$ 0.00040004$ 0.00040004

Pantheon (PNTH) Maklumat

Pantheon is an analytics and trading platform within the Solana ecosystem, built for investors and traders focused on ICM (Internet Capital Markets) tokens. It combines on-chain analytics, whale tracking, market insights, and direct trading tools in one place. Pantheon’s goal is to give users a clear edge when investing — from discovering promising projects to managing liquidity and automating strategies. The project evolves fast, ships updates weekly, and aims to become the main hub for all ICM tokens on Solana.

Laman Web Rasmi:
https://pnth.app/

Tokenomik Pantheon (PNTH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pantheon (PNTH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PNTH yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PNTH yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PNTH, terokai PNTH harga langsung token!

PNTH Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PNTH? Halaman ramalan harga PNTH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi