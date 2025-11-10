Tokenomik Pantheon (PNTH)
Pantheon is an analytics and trading platform within the Solana ecosystem, built for investors and traders focused on ICM (Internet Capital Markets) tokens. It combines on-chain analytics, whale tracking, market insights, and direct trading tools in one place. Pantheon’s goal is to give users a clear edge when investing — from discovering promising projects to managing liquidity and automating strategies. The project evolves fast, ships updates weekly, and aims to become the main hub for all ICM tokens on Solana.
Tokenomik Pantheon (PNTH): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Pantheon (PNTH) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PNTH yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PNTH yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PNTH, terokai PNTH harga langsung token!
PNTH Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PNTH? Halaman ramalan harga PNTH kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
