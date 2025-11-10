Paper Bag Harga Hari Ini

Harga langsung Paper Bag (PAPER) hari ini ialah $ 0.00001204, dengan 1.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PAPER kepada USD penukaran adalah $ 0.00001204 setiap PAPER.

Paper Bag kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 12,034.04, dengan bekalan edaran sebanyak 999.31M PAPER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PAPER didagangkan antara $ 0.00001133 (rendah) dan $ 0.00001204 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00014496, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001077.

Dalam prestasi jangka pendek, PAPER dipindahkan +0.23% dalam sejam terakhir dan -36.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Paper Bag (PAPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Bekalan Peredaran 999.31M 999.31M 999.31M Jumlah Bekalan 999,308,156.1532798 999,308,156.1532798 999,308,156.1532798

Had Pasaran semasa Paper Bag ialah $ 12.03K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAPER ialah 999.31M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999308156.1532798. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.03K.