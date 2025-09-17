Paper Plane (PLANE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00544466 24J Tinggi $ 0.00575577 Sepanjang Masa $ 0.11842 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.24% Perubahan Harga (1D) -0.29% Perubahan Harga (7D) +3.00%

Paper Plane (PLANE) harga masa nyata ialah $0.00569438. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLANE didagangkan antara $ 0.00544466 rendah dan $ 0.00575577 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLANE sepanjang masa ialah $ 0.11842, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLANE telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +3.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paper Plane (PLANE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 569.44K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 569.44K Bekalan Peredaran 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Paper Plane ialah $ 569.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLANE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 569.44K.