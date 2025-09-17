Lagi Mengenai PLANE

Paper Plane Logo

Paper Plane Harga (PLANE)

Tidak tersenarai

1 PLANE ke USD Harga Langsung:

-0.20%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Paper Plane (PLANE) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:08:05 (UTC+8)

Paper Plane (PLANE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
24J Rendah
24J Tinggi

-0.24%

-0.29%

+3.00%

+3.00%

Paper Plane (PLANE) harga masa nyata ialah $0.00569438. Sepanjang 24 jam yang lalu, PLANE didagangkan antara $ 0.00544466 rendah dan $ 0.00575577 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PLANE sepanjang masa ialah $ 0.11842, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PLANE telah berubah sebanyak -0.24% sejak sejam yang lalu, -0.29% dalam 24 jam dan +3.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paper Plane (PLANE) Maklumat Pasaran

--
----

Had Pasaran semasa Paper Plane ialah $ 569.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PLANE ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 569.44K.

Paper Plane (PLANE) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Paper Plane kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Paper Plane kepada USD adalah $ -0.0016635442.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Paper Plane kepada USD adalah $ +0.0113971159.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Paper Plane kepada USD adalah $ +0.0039671392643368963.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.29%
30 Hari$ -0.0016635442-29.21%
60 Hari$ +0.0113971159+200.15%
90 Hari$ +0.0039671392643368963+229.68%

Apakah itu Paper Plane (PLANE)

The Paper Plane Movement represents the resistance against online censorship.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Paper Plane (PLANE) Sumber

Laman Web Rasmi

Paper Plane Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Paper Plane (PLANE) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Paper Plane (PLANE) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Paper Plane.

Semak Paper Plane ramalan harga sekarang!

PLANE kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Paper Plane (PLANE)

Memahami tokenomik Paper Plane (PLANE) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PLANE dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Paper Plane (PLANE)

Berapakah nilai Paper Plane (PLANE) hari ini?
Harga langsung PLANE dalam USD ialah 0.00569438 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PLANE ke USD?
Harga semasa PLANE ke USD ialah $ 0.00569438. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Paper Plane?
Had pasaran untuk PLANE ialah $ 569.44K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PLANE?
Bekalan edaran PLANE ialah 100.00M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PLANE?
PLANE mencapai harga ATH sebanyak 0.11842 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PLANE?
PLANE melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PLANE?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PLANEialah -- USD.
Adakah PLANE akan naik lebih tinggi tahun ini?
PLANE mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PLANEramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:08:05 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.