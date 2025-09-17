Paperclip AI (PAPERCLIPS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.0065141$ 0.0065141 $ 0.0065141 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.18% Perubahan Harga (7D) +2.99% Perubahan Harga (7D) +2.99%

Paperclip AI (PAPERCLIPS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAPERCLIPS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAPERCLIPS sepanjang masa ialah $ 0.0065141, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAPERCLIPS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.18% dalam 24 jam dan +2.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.96K$ 24.96K $ 24.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K Bekalan Peredaran 849.97M 849.97M 849.97M Jumlah Bekalan 952,023,955.449911 952,023,955.449911 952,023,955.449911

Had Pasaran semasa Paperclip AI ialah $ 24.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAPERCLIPS ialah 849.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 952023955.449911. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.96K.